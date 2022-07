In der Prignitz sprechen sich immer mehr für den Erhalt der Regionalbahnlinien 73 und 74 aus. FOTO: René Dilcher up-down up-down Für den Erhalt von RB 73 und 74 Regionalbahnlinien wichtiger Bestandteil für den Schülerverkehr Von Renè Hill | 08.07.2022, 14:24 Uhr

Mit einem offenen Brief hat sich die Schulkonferenz des Pritzwalker Goethe-Gymnasiums an die Landesregierung gewandt. Sie kämpfen um den Erhalt der Regionalbahnlinien 73 und 74. Sie gehören in den Landesnahverkehrsplan.