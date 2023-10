Wohngebiet in Pritzwalk Neuer Radweg in der Havelberger Straße nimmt Formen an Von Martina Kasprzak | 05.10.2023, 13:41 Uhr Die Trasse des neuen Radweges in der Havelberger Straße in Pritzwalk ist bereits zu erkennen. Foto: Beate Vogel/Stadt Pritzwalk up-down up-down

Die Trasse für den Radweg an der Havelberger Straße in Pritzwalk nimmt Formen an. Die Stadt hatte dafür erst im Juni Fördermittel des Landes erhalten. Der Radweg ist Teil einer Radwegekonzeption.