Lucas Anskat macht bei Voice of Germany mit. FOTO: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Voice of Germany startet Lucas Anskat kämpft in der Castingshow um die nächste Runde Von Hanno Taufenbach | 16.08.2022, 12:36 Uhr

Seine Videos haben Pro Sieben überzeugt. Lucas Anskat ist bei der neuen Staffel „Voice of Germany“ dabei. Der Pritzwalker ist am Donnerstag live im Fernsehen zu sehen. Kann er einen Coach für sich gewinnen? Schafft er es in die nächste Runde?