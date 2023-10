Fingernagelgroße Flecken an der Haustür und ein übler Geruch wurden am Sonntagvormittag von einer 65-jährigen Hausbesitzerin in der Bergstraße in Pritzwalk festgestellt.

Die Prignitzer Polizei vermutet, dass bislang unbekannte Täter Buttersäure an der Tür aufgebracht haben. Die Folge: Der Bereich um das Haus stank übel nach ranziger Butter. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.