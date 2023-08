Die Feuerwehr Pritzwalk wurde zu einem Einsatz gerufen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv up-down up-down Pritzwalk Müllhaufen gerät im Wohnzimmer in Brand Von Haley Hintz | 02.08.2023, 08:51 Uhr

Am Montag gegen 19 Uhr geriet ein Müllhaufen in einer Wohnung in Pritzwalk aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.