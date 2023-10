In der Nacht zu Mittwoch wurden in Pritzwalk sieben Pekingenten gestohlen. Die schlachtreifen Tiere wurden aus einem Stall im Hainholzweg geklaut, wie die Polizeiinspektion Prignitz am Donnerstag mitteilte.

Die bisher unbekannten Täter hebelten die Tür aus den Angeln, um an die Tiere zu kommen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 350 Euro geschätzt.