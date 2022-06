Gleich zwei Mal schlugen die Unbekannten zu: in Pritzwalk und Putlitz FOTO: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild) Pritzwalk/Putlitz Buntmetall-Diebe wildern in Prignitzer Umspannwerken Von Franca Niendorf | 16.06.2022, 13:20 Uhr

Gleich zwei Vorfälle meldet die Polizei am Donnerstag: in Putlitz und im Pritzwalker Ortsteil Falkenhagen. In einem Fall gingen die Täter allerdings leer aus.