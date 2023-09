Bürgerhaushalt Pritzwalk Über 700 Pritzwalker beteiligen sich an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2024 Von Renè Hill | 24.09.2023, 12:22 Uhr Tom Kopcke (14) nutzt sein Stimmrecht. Er hat sich für die Katzenhilfe entschieden. Foto: Renè Hill up-down up-down

Das Interesse der Pritzwalker an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt steigt. In diesem Jahr beteiligten sich 718 Einwohner. Eingebettet war die Abstimmung in den Kinder- und Familientag. So verlief der Tag.