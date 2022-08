Lucas Anskat bei „The Voice of Germany“ FOTO: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner up-down up-down Auftritt in der TV-Castingshow Pritzwalker Lucas Anskat verbreitet Stimmung bei „Voice of Germany“ Von Oguz Calli | 19.08.2022, 15:13 Uhr

Der 31-jährige Lucas Anskat aus Pritzwalk stellte sich mit dem Lied „Zusammen“ von „Die Fantastischen Vier & Clueso“ der Jury von The Voice of Germany. Konnte er die Stars Stefanie Kloß, Peter Maffay & Co. von sich überzeugen?