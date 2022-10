Foto: Pixabay Stadtbibliothek Pritzwalk Pritzwalkerin Jennifer Dummer übersetzte „Reiz der Rache“ – und liest daraus Von Katharina Golze | 18.10.2022, 12:13 Uhr

Die Übersetzerin mit Pritzwalker Wurzeln liest am 26. Oktober aus dem Roman „Reiz der Rache“, in dem eine 13-Jährige die Freude am Töten entdeckt.