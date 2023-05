Der 2. Platz des Deutschen Kita-Preises geht in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ nach Meyenburg. Foto: ©DKJS/J. Erlenmeyer & N. Götz up-down up-down Netzwerk Kind holt Trophäe Kita Eichhörnchen in Meyenburg holt 2. Platz beim Deutschen Kita-Preis Von Gina Werthe | 16.05.2023, 19:01 Uhr

Der 6. Deutsche Kita-Preis geht nach Meyenburg an die Kita Eichhörnchen. Am 16. Mai wurde er in Berlin für herausragendes Engagement verliehen. Neben einer Trophäe geht auch ein Preisgeld an das Netzwerk Kind.