Nach 1995 gibt es jetzt erstmals wieder ein Kinderfilmfest Brandenburg in Pritzwalk, so der Landesfachverband Medienbildung Brandenburg. Das Fest findet von Montag, 25. September, bis Freitag, 6. Oktober, statt. Die Filme werden im Jugendfreizeitzentrum (JFZ) Nord gezeigt.

Nach 28 Jahren will die Berlin-Brandenburgische Landjugend das Ereignis dauerhaft wieder in Pritzwalk etablieren. Das Team um Eike Neumann sieht das einer Pressemitteilung zufolge als Chance, mit anderen Akteuren in der Stadt ein Filmerlebnis für Kinder und Jugendliche in Pritzwalk und Umland anzubieten.

Informationen zum Programm und der Anmeldung erhalten interessierte Klassen bei Eike Neumann unter eike.neumann@bbl-online.com sowie bei Sandra Busch, Leiterin der Stadtbibliothek Pritzwalk, unter s.busch@pritzwalk.de. Einen Flyer mit dem ausführlichen Veranstaltungsprogramm gibt es hier.