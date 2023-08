In der Prignitz gibt es eine gut funktionierende Hospizarbeit und Palliativbetreuung. Die Angebote seien so umfangreich, dass selbst die handelnden Akteure nicht immer eine vollständige Übersicht haben. Das möchte Renate Schwarz ändern.

Schwarz ist Koordinatorin des Hospiz- und Palliativnetzwerks im Landkreis Prignitz. Für den 6. September bereitet sie ein Netzwerktreffen vor. Dieses findet von 15 bis 18 Uhr im Kulturhaus Pritzwalk statt.

Alle Akteure aus der Hospizarbeit sind eingeladen

„Wir wollen alle Aktivitäten und Akteure miteinander verbinden, um Bedürftige noch besser zu versorgen“, sagt Schwarz. Neben dem stationären Hospiz in Wittenberge sind die ambulanten Hospize eingeladen, aber auch die Mitarbeiter von Pflegediensten und Seelsorger. Einfach alle Personen, die sich beruflich oder ehrenamtlich in diesem Bereich engagieren.

„Wir wollen informieren, welche Angebote es gibt, welche Leistungen Kranke und ihre Angehörigen in Anspruch nehmen können“, so Schwarz. Dabei gehe es auch darum, was finanziert wird und wer was verordnet. „Wenn wir alle den gleichen Wissensstand haben, können wir noch viel mehr erreichen“, ist Schwarz überzeugt.

Betreuung von Demenzkranken

Insbesondere über die noch etwas unbekannten Angebote möchte sie informieren. Dazu zähle die ehrenamtliche Betreuung von Demenzkranken. „Das Tageshospiz wird noch gar nicht genutzt“, nennt sie ein zweites Beispiel.

Hospizbegleitung von Kindern

Ein weiteres Thema soll die palliative Betreuung und Hospizbegleitung von Kindern sein. „Diese steht in der Region noch ganz am Anfang, aber erste Anfragen dazu gibt es“, sagt Schwarz. Ehrenamtler sollen für diese anspruchsvolle Aufgabe ausgebildet werden.

Für das Netzwerktreffen bittet sie um eine Anmeldung per Mail oder telefonisch unter der Nummer 0176 / 68 61 8854.

