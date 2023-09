Seniorenbeirat informiert sich In der DRK-Tagespflege in Pritzwalk gibt es Sport, Spiel und Filme Von Caroline Hähnel | 22.09.2023, 12:18 Uhr Monique Reichwald stellte die DRK-Tagespflege in der Gartenstraße vor. Dafür gab es ein Dankeschön von Bürgermeister Ronald Thiel. Foto: Beate Vogel/Stadt Pritzwalk up-down up-down

Pritzwalks Seniorenbeirat tagte in der DRK-Tagespflege in der Gartenstraße. Auch Bürgermeister Ronald Thiel war bei dem Besuch dabei. Die Gäste erhielten einen Einblick in den Alltag der Tagespflege.