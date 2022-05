Die Fußballer der 9. und 10. Klasse holten die Goldmedaille nach Pritzwalk FOTO: Oberschule Pritzwalk Jugend trainiert für Olympia Fußballer aus Pritzwalk vertreten die Prignitz im Regionalfinale Von Renè Hill | 13.05.2022, 17:59 Uhr

In der Pritzwalker Freiherr-von-Rochow-Oberschule ist man stolz auf die Fußballer der Jahrgangsstufen 7/8 und 9/10. Sie nahmen erfolgreich am Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“ teil, starten nun in der kommenden Woche im Regionalfinale in Karstädt.