Polizei sucht nach Zeugen Wieder Flammen nach Großbrand in Falkenhagen Von Gina Werthe | 14.09.2022, 16:37 Uhr

Nachdem es am 6. September zu einem Großbrand in einem Baufachzentrum in Falkenhagen kam, wurde nun wieder ein Feuer entdeckt. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Mithilfe.