In der Nacht von Samstag zu Sonntag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Halle einer Werkstatt in Pritzwalk ein. Darüber informierte am Montag die Polizeidirektion Nord.

In dem Gebäude wurden die Räume durchsucht und mehrere Motorräder sowie Werkzeuge und Elektrotechnik entwendet. Ein Mitarbeiter der Kriminaltechnik sicherte Spuren. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro ausgegangen.