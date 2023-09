Am Mittwochmittag kam es im Dorfring in Krempendorf zu einem Brand, bei dem ein Pkw zerstört und Teile eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt wurden. Darüber informierte die Polizeidirektion Nord in einer Pressemitteilung.

Ein 85-Jähriger hatte seinen Pkw geparkt, um in der Nähe einen Bekannten zu besuchen. Kurz nach dem Verlassen des Fahrzeuges begann dieses zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte zwar ein weiteres Ausbreiten verhindern, der Pkw brannte jedoch vollständig nieder. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde an einem Teil des Daches beschädigt, blieb aber bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Ursache angesehen.