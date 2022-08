Der sichtlich überraschte Jonathan Braun, angehender Elektroniker, freute sich aufrichtig über die Lobrede von Dörte Thie. Von der Auszeichnung wusste er bis zuletzt nichts, wunderte sich bereits über die vielen Besucher im Hof. Die Vize-Präsidentin der Handwerkskammer Potsdam, selbst Handwerkerin, überreichte dem erfolgreichen Auszubildenden eine Urkunde sowie T-Shirt und Kuriertasche mit Handwerks-Logo.

Jonathan Braun zeigt Eigeninitiative und ist sehr belastbar

Elektromeister und Ausbilder Andreas Bohn, Inhaber der kleinen Firma Elektro-Bohn, hatte seinen Lehrling vorgeschlagen. „Jonathan arbeitet sehr selbstständig und sucht sogar nach Aufgaben, die er erledigen darf“, begründet Bohn. Zugleich betonte er, dass sich sein Schützling in den schweren Zeiten von Corona und Urlaubsvertretungen als sehr belastbar gezeigt habe. „Er übernimmt Verantwortung für Material und Mitarbeiter, hat auch schon eigenständig polnische Leiharbeiter auf Englisch angeleitet.“

„Man kann Jonathan kleine Projekte anvertrauen.“ Andreas Bohn Elektromeister und Inhaber von Elektro-Bohn

Derzeit arbeitet Jonathan Braun an einer Altbausanierung mit fünf Wohneinheiten in Schönhagen, hat aber auch schon mit Kollegen ein altes Bauernhaus umgebaut. Elektromeister Bohn lobt: „Man kann Jonathan schon kleine Projekte anvertrauen. Er sucht selbst nach Lösungen und beeindruckt mich immer wieder durch seine Willenskraft.“ Geeignete Fachkräfte sind auf dem Lande schwer zu bekommen, also setzt der Firmeninhaber von Elektro-Bohn auf interne Ausbildung und arbeitet auch gerne mit Praktikanten der „Freiherr-von-Rochow“-Oberschule in Pritzwalk.

Azubi Jonathan Braun wünscht sich ein Supersportler-Motorrad

Jonathan Braun, der im kommenden Frühjahr seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Elektroniker abschließen wird, hat große Pläne: „Nach Abschluss meiner Lehre möchte ich gerne noch zwei Jahre als Geselle arbeiten, danach könnte ich an einer Fachhochschule studieren“.

Im Rahmen seiner beruflichen Ausbildung führt er ein digitales Berichtsheft und nimmt teil an überbetrieblichen Lehrgängen. Er freut sich stets, wenn er das neu erlernte Wissen bei den praktischen Projektarbeiten einbringen kann, sagt er.

Seine Hobbys sind Kraftsport und Handball. Derzeit möchte er gerne den A2-Führerschein machen und wünscht sich danach ein Superportler-Motorrad. Jonathan Braun erzählt: „Ich habe jetzt erst einmal drei Wochen Urlaub und werde die Zeit nutzen, um mir verschiedene Motorräder anzusehen“. Seine knappe Freizeit verbringt er in der Region, besucht auch gerne mit Freunden die Event Arena Spornitz.

Eine Belobigungsprämie in Höhe von 300,- Euro vom Chef

Elektromeister Andreas Bohn ist davon begeistert, wie sich sein Schützling entwickelt hat. Zur Belohnung für so viel Engagement hat er dem Azubi eine Belobigungsprämie in Höhe von 300 Euro versprochen.

Auch die Berufsschule, das OSZ Prignitz in Wittenberge, bestätigt dem jungen Mann eine große Leidenschaft beim Lernen und freut sich über die Auszeichnung. Und viele Kunden von Elektro-Bohn wüssten schon jetzt die Kompetenz von Jonathan Braun bei Beratungsgesprächen zu schätzen.

„Auch im Handwerk kann man weiterkommen“ Dörte Thie Vize-Präsidentin der Handwerkskammer Potsdam

Für Vize-Präsidentin Dörte Thie ist die Auszeichnung eine Herzensangelegenheit: „Wir brauchen bei uns im ländlichen Raum junge Menschen, die etwas leisten und auch hierbleiben möchten“. Sie wünschte sich, dass der Erfolg von Jonathan Braun auch andere Jugendliche anspornen könne und ergänzte: „Auch im Handwerk kann man weiterkommen. Wir bedauern, dass derzeit rund 1000 Ausbildungsstellen im Handwerk in Brandenburg nicht besetzt werden können.“