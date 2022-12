Auf dem Generationenplatz in Kaeselow versammelten sich in den vergangenen beiden Jahren dutzende Zuhörer. Foto: Maik Freitag up-down up-down Lützow Konzerte unter freiem Himmel sollen für Weihnachtsstimmung sorgen Von Maik Freitag | 09.12.2022, 13:33 Uhr

An drei Orten in der Gemeinde Lützow werden Sylvio Pätzold und Aline Merle Schmeichel am Wochenende Weihnachtslieder spielen. Dabei werden wieder Spenden für den guten Zweck gesammelt.