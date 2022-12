Es braucht nur zehn Minuten, dann ist der Blutspendebeutel voll. Das größte Geschenk, das man einer kranken oder verletzten Person geben kann. Foto: Oldenburg up-down up-down Blutspende in Grambow Das besondere Weihnachtsgeschenk: Heute rette ich ein Leben Von Nadja Hoffmann | 23.12.2022, 17:29 Uhr

In Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden benötigt. Doch es fehlt an Spendern. Dabei kann man in wenigen Minuten zum Lebensretter werden. So wie bei der jüngsten Blutspendeaktion in Grambow.