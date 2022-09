Vor rund einem Jahr wurde die Uwe Johnson Stele in Cramon eingeweiht. Nun gibt es weitere Einblicke in das Leben des Autors. Archivfoto: Nadja Hoffmann up-down up-down Förderverein lädt ein Vortrag über Uwe Johnson und Christa Wolf in der Cramoner Scheune Von Nadja Hoffmann | 15.09.2022, 13:41 Uhr

Obwohl die beiden Autoren nie enge Weggefährten waren, teilen sie dieselbe Sehnsucht. Um was es sich dabei genau handelt, verrät der Johnson-Experte Rainer Paasch-Beeck am Sonntag, 18. September, in der Cramoner Kultur- und Begegnungsscheune.