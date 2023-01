Die Fahrbahn in Richtung Gadebusch ist auf der B104 zurzeit verengt. Es gilt Tempo 30. Foto: Sarah Heider up-down up-down Einschränkung an der B104 Vorarbeiten für Penny-Neubau in Lützow sorgen für Tempo 30 Von Sarah Heider | 09.01.2023, 16:12 Uhr

Der Neubau des Penny-Marktes in Lützow soll eine eigene Anbindung an die Bundesstraße bekommen. Dafür müssen die Autofahrer zunächst Einschränkungen in Kauf nehmen.