Fit für den Frühling Ukrainer unterstützen Frühjahrsputz in Grambow und sagen Danke Von Nadja Hoffmann | 12.04.2023, 13:03 Uhr

Gut 20 Ukrainer, die vor einem Jahr in Grambow Schutz gefunden haben, wollen sich mit dieser Geste erkenntlich zeigen. Sie packen beim Frühjahrsputz mit an und möchten so der Gemeinde etwas zurückgeben.