Das Tauziehen, auch Dörfliziehen genannt, gehört traditionell zum Höhepunkt des Theodor-Körner-Festes in Lützow. FOTO: Maik Freitag
Veranstaltung in Lützow Tauziehen soll Höhepunkt beim Theodor-Körner-Fest 2022 werden Von Maik Freitag | 08.08.2022, 15:20 Uhr

Auch beim weiteren Programm steht vor allem Sport an erster Stelle. Aber der Verein VEB möchte den Besuchern an den drei Tagen auch Musik und eine Oldtimer-Ausstellung bieten. Die SVZ zeigt, was genau geplant ist.