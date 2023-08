Der Landkreis Nordwestmecklenburg sucht wieder die besten Fotografien aus der Region. Teilnehmen kann jeder: Einwohner oder auch Gäste des Landkreises sollten ihre Bilder bis zum 1. September zusenden. „Die Teilnehmenden können insgesamt bis zu vier Fotos im Format 30x40 oder 30x45 cm einreichen“, erläutert Wiebke Reichenbach vom Landkreis Nordwestmecklenburg.

Gewünscht sind Motive mit Bezug zu Nordwestmecklenburg in folgenden Kategorien: Menschen und Emotionen; Wiesen und Felder; Unterwegs mit Rad und Roller, Bus und Bahn; Kinder- und Jugendbilder bis 16 Jahre.

Sonderkategorie zur vielfältigen Tierwelt im Nordwestkreis

Ebenso gibt es die Sonderkategorie „Artenvielfalt in Nordwestmecklenburg“. Dort soll die reiche Tierwelt im Fokus stehen. Gewünscht sind besondere Aufnahmen, die den Artenreichtum des Landkreises zeigen. Egal ob im Wald, auf der Wiese, dem Feld oder im eigenen Garten.

Die besten Fotografien in allen Kategorien werden am 3. Oktober ab 11 Uhr in der Malzfabrik in Grevesmühlen mit Preisen geehrt. Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen und den Jury-Mitgliedern gibt es auf der Seite des Landkreises unter www.kultur-nwm.de/fotowettbewerb-2023.