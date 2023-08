Leben im Amt Lübstorf Von trostlos zu traumhaft: Kinderspielplätze in Brüsewitz bekommen eine Frischekur Von Katja Müller | 15.08.2023, 17:51 Uhr Schöner spielen, das sollen die Kinder in Brüsewitz bald wieder können. Symbolfoto: Sebastian Kahnert, dpa up-down up-down

Nicht nur in die örtliche Kita wird in der Gemeinde investiert. Auch im Rest des Ortes sollen die Kinder bald schöner spielen können. Zwei große Sanierungen sind in Planung. Die Gemeinde investiert 28.000 Euro.