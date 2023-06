Die Seen erreichen so langsam Badetemperaturen, die Sonne scheint und die Ferien sind in greifbarer Nähe. Der Sommer ist da und damit steigt in der Region Schwerin wieder die Nachfrage an Schwimmkursen. Doch in diesem Jahr könnte es besonders schwer werden, einen Platz zu bekommen. Die meisten Kurse sind bereits belegt und einige Lehrgänge konnten im Vorab von den Rettungsschwimmern gar nicht mehr angeboten werden.

„Wir laufen an der Kapazitätsgrenze“, sagt Matthias Fiebelkorn vom DRK Kreisverband Parchim. Die Nachfrage an Schwimmkursen sei groß und es fehle an Rettungsschwimmern und Schwimmausbildern. Das stelle die Lebensretter in diesem Jahr vor besondere Probleme, den Schwimmunterricht in den Sommerferien überall anbieten zu können.

Mathilda und ihr Bruder Karl ziehen ihre Bahnen im Schweriner See. Sie nahmen beide im vergangenen Jahr am Schwimmkurs in Seehof teil. Archivfoto: Nadja Hoffmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An der Badestelle in Seehof am Schweriner See konnte in diesem Sommer das Angebot zum Glück aufrecht gehalten werden. Hier finden vom 21. Juni an insgesamt elf Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene statt. „Für alle Wasserratten oder Kinder, die die Wassergewöhnung bereits gemacht haben, ist der Anfängerkurs geeignet“, sagt Matthias Fiebelkorn. Am Ende können die Jungen und Mädchen die Prüfung zum Seepferdchen ablegen. „Der Aufbaukurs richtet sich an alle, die das Seepferdchen schon haben“, so der Schwimmausbilder weiter. Sie üben im Wasser dann für die Abzeichen Bronze, Silber und Gold.

Keine Schwimmkurse in Schwerin Kalkweder

In der Landeshauptstadt Schwerin wird es in diesem Sommer jedoch keine weiteren Schwimmkurse mehr im Freibad Kalkwerder geben. „Wir haben noch eine Woche, in der die Wasserwacht einen Kurs durchführt“, sagt Maximilian Kühnel, DRK Bereichsleiter des Freibads Kalkwerder. Die Stunden können auf der Seite der DRK-Wasserwacht Schwerin aber nicht mehr gebucht werden. Grund ist auch hier der Personalmangel. „Wir haben leider nicht genügend Trainer, die das sicher übernehmen können.“

Freie Kurse online einsehbar

Welche Schwimmkurse in der Region von der DRK-Wasserwacht noch angeboten werden, ist unter anderem auf der Internetseite www.drk-parchim.de einsehbar. „Hier kann man genau sehen, wie viele Plätze noch frei sind und die auch gleich buchen“, sagt Matthias Fiebelkorn. Die Kurse werden seit diesem Jahr online bezahlt über EC-Karte, Kreditkarte oder Paypal. „Wir hoffen, noch weitere Lehrgänge anbieten zu können“, heißt es von der Wasserwacht. Wann und wo stehe aber noch nicht fest.

ASB-Wasserrettung in Demen und Langen Brütz hat noch Plätze

Die ASB-Wasserrettung wird wieder während der kompletten Sommerferien am Strand in Demen vor Ort sein. Insgesamt sechs Lehrgänge werden hier für Kinder angeboten, in denen sie Schwimmen lernen können. Los geht es in der Woche vom 17. Juli. „In jeder Ferienwoche sind noch Plätze frei“, sagt Mike Stiehler, Kreisleiter des ASB-Wasserrettungsdienstes beim Kreisverband Schwerin-Parchim. Die Kurse finden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt. Welche Kurse noch frei sind und wie man sich anmeldet, erfährt man bei Wachleiter Rolf Stiehler unter 0151- 46248001 oder direkt beim ASB Parchim unter 03871- 6296389.

Zusätzlich werden in Demen Ausbildungen zum Rettungsschwimmer und Juniorretter angeboten, sowie Lehrgänge für die Schwimmabzeichen Bronze und Silber. Die Wochenendkurse finden am 1. und 2. Juli und am 8. und 9. Juli in der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt.

Der Schwimmkurs beginnt in der Regeln mit einem Morgenkreis. Hier werden täglich die Baderegeln wiederholt, bevor es ins Wasser geht. Archivfoto: Nadja Hoffmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Langen Brütz beginnt mit einer Woche Schwimmkurs

Einen genauen Plan für Schwimmlehrgänge am See in Langen Brütz gebe es für die Ferien noch nicht, so Bürgermeister Wolfried Pätzold. „Aber fest steht, dass in der zweiten Ferienwoche der Schwimmkurs in unserem Strandbad beginnt“, so das Gemeindeoberhaupt. Die Rettungsschwimmer vom ASB-Wasserrettungsdienst seien vom 17. Juli an am Badestrand im Dienst. „Für die Kurse kann man sich dann direkt vor Ort oder über den ASB Kreisverband Parchim anmelden.“ Ob es noch weitere Kurse in Langen Brütz gebe, werde dann nach Bedarf geprüft.