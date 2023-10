Auch wenn die Erstklässler erst seit ein paar Wochen die Schulbank drücken und ihre ersten Buchstaben lernen, bereiten sich die Grundschulen in der Region schon jetzt auf ihre neuen Abc-Schützen vor. Die ersten Vorstellungstage in den Schulen sind schon angelaufen. Doch viel wichtiger ist: Die Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 müssen in den nächsten Tagen abgegeben werden.

Für alle Mädchen und Jungen, die bis zum 30. Juni 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, ist die Schulanmeldung jetzt erforderlich. Das gilt für alle, die in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 geboren sind.

Grundschule Lübstorf

In der „Werner Lindemann“ Schule Lübstorf ist das noch bis zum 20. Oktober möglich. „Die Familien werden von der Schule angeschrieben und erhalten alle erforderlichen Unterlagen für die Schulanmeldung“, heißt es dazu auch aus dem Amt Lützow-Lübstorf. Diese solle dann in Schriftform an die Schule gesandt werden. Für Nachfragen steht das Schul-Team unter der Telefonnummer 03867 269 zur Verfügung.

Grundschule Lützow

Die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder an der Grundschule in Lützow findet noch bis zum 19. Oktober statt. Täglich können sich Eltern in der Zeit von 8 bis 15 Uhr im Sekretariat melden. Für Nachfragen steht die Schule gern zur Verfügung unter der Telefonnummer 038874 22230. Mitzubringen ist die Geburtsurkunde und – bei alleinigem Sorgerecht – der Negativbescheid des Jugendamtes.

Grundschule Brüsewitz

In Brüsewitz erfolgt die Anmeldung am 25. Oktober in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Schule. „Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde und bei alleinigem Sorgerecht den Negativbescheid des Jugendamtes mit“, weist die Leitung noch einmal hin. Weitere Informationen gibt es bei Nachfrage unter der Telefonnummer 038874 41424 oder per E-Mail an info@schule-bruesewitz.de.

Naturgrundschule Plate

In der Naturgrundschule in Plate können sich alle Eltern und Kinder auf dem Schnuppertag am 21. Oktober über die Schule informieren. Die Anmeldungen finden dann wie folgt statt: Am 18. Oktober, 15 bis 17 Uhr, für alle Kinder aus Consrade und Plate, am 19. Oktober, 15 bis 17 Uhr, für alle aus Goldenstädt, Jamel, Mirow und Peckatel.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, am 25. und 26. Oktober in der Zeit von 8 bis 10 Uhr in das Sekretariat zu kommen.

Grundschulen Crivitz, Cambs und Sukow

In der Grundschule „Fritz Reuter“ in Crivitz gibt es alle Informationen zur Anmeldung unter der Telefonnummer 03863 333540. In der „Schule am Mühlenberg“ in Cambs erhalten alle Eltern die Informationen unter der Telefonnummer 03866 326. Und in der Grundschule Sukow gibt es alles Wichtige unter der Telefonnummer 03861 2701 oder per E-Mail an grundschule-sukow@t-online.de zu erfahren.

Grundschule Leezen

Die Grundschule in Leezen lädt alle Eltern des Einzugsbereichs zum Info-Abend am Montag, 6. November, 19.30 Uhr in die Schule ein. Die formalen Anmeldungen werden in der Zeit vom 1. November bis 15. November im Schulbüro aufgenommen, jeweils montags 7.30 bis 15.30 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr und mittwochs 7.30 bis 17 Uhr.

Grundschule Wittenförden

In der Grundschule Wittenförden bekommt man die Anmeldeunterlagen ganz einfach über den Link auf der Internetseite grundschule-wittenfoerden.de. Das Formular muss ausgefüllt an die Schulstraße 4 in Wittenförden zurückgesandt werden. Weitere Informationen gibt es auch unter der Telefonnummern 0385-6470226 oder -6470740 sowie per Mail unter sekretariat@grundschule-wittenfoerden.de.

Grundschulen Stralendorf und Pampow

Informationen über die Anmeldungen in der Grundschule Stralendorf gibt es unter der E-Mail-Adresse kontakt1-6@schulzentrum-stralendorf.de oder p.osing@schulzentrum-stralendorf.de sowie im Sekretariat unter der Telefonnummer 03869 7809820. Für die Grundschule in Pampow gibt es alles Wichtige zudem unter der Telefonnummer 03865 787910 zu erfahren.