Sie ist so etwas wie ein Kleinod, aber sanierungsbedürftig: die Badower Kirche. Um die Baukasse etwas zu füllen, lädt die Kirchengemeinde Döbbersen am Sonntag, 11. Dezember, um 10 Uhr zu einem Benefizkonzert ein. Der Auftritt des Schweriner Postchors in der Kapelle in Badow ist in den Gottesdienst eingebunden.

„Mit diesem Auftritt wollen wir auch an den 175. Jahrestag der Kirchweih Badow gedenken“, sagt Christa Rump, Mitglied in der Kirchgemeinde der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Döbbersen. Passend zum dritten Advent habe die Gemeinde auch ein buntes Weihnachtsprogramm vorbereitet.

Bauarbeiten verschieben sich ins kommende Jahr

Die Arbeiten an dem 1847 errichtetem Gebäude sollten im Juni dieses Jahres beginnen. Aber volle Auftragsbücher von Firmen und steigende Baustoffpreise stellen die Kirchengemeinde vor Probleme. „Mittlerweile spüren wir auch bei den Kirchenbaustellen die Engpässe hinsichtlich ausgelasteter Firmen und fehlender beziehungsweise verteuerter Baustoffe“, teilte der Baubeauftragte der Kirchenkreisverwaltung, Rüdiger Liedtke, mit. Daher würden alle Vergabeverfahren voraussichtlich noch im Winter neu durchgeführt. „Die Bauausführung wird sich somit in das Jahr 2023 verschieben“, so Rüdiger Liedtke.