FOTO: Maik Freitag Rettungshundestaffel Lüdersdorf Einsatzkräfte retten sechs Rehkitze per Drohne Von Maik Freitag | 05.06.2022, 12:32 Uhr

Die Rettungshundestaffel Nordelbe mit Sitz in Lüdersdorf hat auf einer Wiese in Krembz sechs Rehkitzen das Leben gerettet. Per Drohne fanden die Mitarbeiter die Tiere, ehe zur jährlichen Wiesenmahd angesetzt wurde.