Geradlinigkeit ist gefragt beim Pflügerwettbewerb, aber auch die richtige Tiefe muss eingehalten werden, erklärt Hauptschiedsrichter Carsten Dettmann (r.) den Teilnehmern des Probepflügens. FOTO: Katja Müller 19. Pflügerwettbewerb in NWM Brüsewitzer Probepflügen: Tipps und Tricks vom Hauptschiedsrichter Von Katja Müller | 05.05.2022, 17:41 Uhr

Geht es um die perfekte Ackerfurche, macht ihm keiner was vor: Landwirt Carsten Dettmann ist auch beim 19. Pflügerwettbewerb in Brüsewitz der Hauptschiedsrichter. Am Probetag hat er viele Fragen beantwortet und Hilfestellung gegeben.