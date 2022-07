Immer wieder fallen Menschen auf Trickbetrüger herein. Kriminelle greifen dafür auch zum Telefon. FOTO: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Polizist gibt Tipps in Lützow Gut geschützt vor Enkeltrick und anderen Delikten Von Michael Schmidt | 07.07.2022, 17:10 Uhr

In Nordwestmecklenburg fallen immer wieder Menschen auf Trickbetrüger herein. Wie sie sich wehren können, erfahren Interessierte bei einer Veranstaltung in Lützow.