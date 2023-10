Die Polizei hat zwei aus Dalberg gestohlene Kleinkrafträder wiedergefunden. Die zwei Maschinen waren in der Nacht von Freitag, 13. Oktober, auf Samstag, 14. Oktober, aus einer Garage entwendet worden.

„Mit Hilfe eines angebrachten Ortungsgerätes konnte am Montag, 16. Oktober, ein Signal empfangen werden, das die Polizei zu den gestohlenen Krafträdern führte“, teilte Sofie Glaser, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar, mit. Die Beamten fanden die Fahrzeuge in einer Garage in Grevesmühlen und ermittelten den Eigentümer der Garage.

Ermittlungen gegen Garagenbesitzer dauern an

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Diebstahls dauern an. Beide Kleinkrafträder konnten ihren Eigentümern zurückgegeben werden.