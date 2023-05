Ursula und Franz Laskewitz sind extra aus Zarrentin gekommen, um Ungenutztes zu verkaufen. Foto: Maik Freitag up-down up-down 15 Jahre Straßenverkauf Pokrenter verkaufen Ungenutztes beim Straßenflohmarkt 2023 Von Maik Freitag | 21.05.2023, 16:43 Uhr

Zum 15. Mal jährte sich am Sonntag der Pokrenter Straßenflohmarkt. Bestes Wetter sorgte zudem dafür, dass so viele Einwohner wie noch nie ihre ungenutzte Kleidung, Spielsachen oder Kleingeräte am Straßenrand verkauften.