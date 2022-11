Autorin Susanne Bliemel liest aus ihrem neuen plattdeutschen Erzählband im Schweriner Hofcafé in Medewege. Foto: Sebastian Maiwind up-down up-down Förderverein Kirch Stück Plattdeutscher Abend in Medewege: „Banånen vör de Sœgen“ Von Katja Müller | 08.11.2022, 11:02 Uhr

Nicht nur Gottesdienste in niederdeutscher Sprache, sondern auch reichlich Kultur auf Platt- oder Hochdeutsch bietet der Förderverein der Kirche zu Kirch Stück den Gästen. Jetzt liest Autorin Susanne Bliemel aus ihrem neuen plattdeutschen Erzählband – aber nicht in Kirch Stück, sondern im Hofcafé Medewege in Schwerin.