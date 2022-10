Ein Zeitzeuge der vergangenen acht Jahrhunderte: Die Kirche zu Kirch Stück. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Konzert in der Kirche St. Georg Plater Gospelchor zu Gast in Kirch Stück Von Nadja Hoffmann | 19.10.2022, 15:30 Uhr

Auf eine Reise in die Welt des Gospels nehmen die Musiker aus Plate alle Gäste am 22. Oktober in der Kirche in Kirch Stück.