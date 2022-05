Kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste: Die Grambower Köche Björn von Appen, Olaf Schmedemann und David Packebusch (v.l.) würden sich über Unterstützung im Service sehr freuen. Dann kann auch das Safarizelt (im Hintergrund) wieder öfter geöffnet werden. FOTO: Katja Müller Freie Stellen im Gastgewerbe Grambower Schmiede-16-Team sucht dringend Verstärkung Von Katja Müller | 13.05.2022, 13:37 Uhr

Das Gastgewerbe hat ein Personalproblem. Nach der langen Corona-Pause haben sich viele umorientiert. Und nun fehlt es an Kellnern, Köchen und Servicekräften. Auch in der Schmiede 16 in Grambow gibt es freie Stellen und keine Bewerber.