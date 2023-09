Lederhosen, Haxenessen, Freibier – das Oktoberfest ruft in diesem Jahr nicht nur nach München. Auch in Grambow sollen erstmals alle Wiesn-Fans auf ihre Kosten kommen. Die Gemeinde lädt am Wochenende alle zum „Gaudi auf der Immenwiesn“ ein. Geplant ist ein richtiger Jahrmarkt und überrascht wird mit gleich zwei Bürgermeisterwetten.

„Los geht es am 15. September erst einmal mit einem Kinonachmittag für Kinder“, sagt Bürgermeister Sven Baltrusch. Das Angebot kommt von seinem „Kollegen“ Ole Prokein, der seit diesem Jahr der Jugendbürgermeister der Gemeinde ist. „Ole hat im Vorfeld abstimmen lassen, welchen Filme die Jugendlichen sehen möchten“, so der Grambower weiter. Im Angebot sind drei Vorführungen für drei verschiedene Altersklassen.

Oktoberfest startet mit Kinderflohmarkt

Am 16, September, dem Sonnabend, beginnt das Oktoberfest auf der Immenwiese mit einem Flohmarkt von und für Kinder. „Hier haben unsere kleinsten Einwohner die Möglichkeit, ihr Taschengeld aufzubessern“, fügt der Bürgermeister hinzu. 14 Uhr ist dann die große Eröffnung geplant.

Mehr Informationen: Ablaufplan Oktoberfest Grambow größer als Größer als Zeichen Freitag, 15. September: Kino in Grambow

- 16 Uhr Film „Yakari“

- 18 Uhr Film „Clifford, der große rote Hund“

- 20 Uhr Film „Wunder“ Samstag, 16. September: Oktoberfest

- 10 – 12 Uhr Flohmarkt auf der Immenwiese

- ab 14.00 Uhr Eröffnung

- 14.30 Uhr Dorfwette Bürgermeister gegen Gemeinde

- ab 15 Uhr Livemusik, Tombola, Wettkämpfe, viel Spiel und Spaß

- 15.30 Uhr Dorfwette Jugendbürgermeister gegen Gemeinde

- 17 Uhr große Vorstellung der Feuerwehr

- ab 18 Uhr Kinderdisko

- ab 19.30 Uhr DJ Maik

Feuerwehr Grambow präsentiert neuen Einsatzfahrzeug

Die Feuerwehr wird zu diesem Anlass ihr neues Fahrzeug präsentieren, später gibt es sogar eine Vorführung der Kameraden, wie sie bei einem „Fettbrand“-Einsatz vorgehen. „Sie werden extra eine kleine Küche aufbauen, um es so echt wie möglich darstellen zu können.“

Wetteinsatz: Freibier und Lebkuchenherzen

Dann ist der Bürgermeister gefragt – oder besser gesagt, die beiden Gemeindeoberhäupter von Grambow. Traditionell gibt es auf den Dorffesten immer eine Wette gegen die Bürger. „Sie müssen es diesmal schaffen, dass bis 14.30 Uhr 15 Frauen im Dirndl und 15 Männer in Lederhosen auf der Immenwiese einen bayrischen Volkstanz aufführen“, erklärt Sven Baltrsuch seine Wette. Der Wetteinsatz: Freibier für alle.

Ole Prokein hat gegen seine Jugendlichen gewettet, dass sie es nicht schaffen werden, insgesamt 30 Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „I Love Grambow“ zu basteln. Als Einsatz warten schon echte Lebkuchenherzen auf die Gewinner.

Und wer an diesem Nachmittag von Wettkämpfen noch nicht genug hat, kann an den traditionellen Kräftemessen, wie Bierkrugstemmen oder „Hau-den-Lukas“ teilnehmen. „Am Abend wollen wir alle zusammen feiern“, so der Grambower. Von 18 Uhr an ist die Kinderdisko geplant, danach spielt ein DJ.