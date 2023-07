Ein Brand war am 8. Juli im Dachstuhl dieses Einfamilienhauses ausgebrochen. Zahlreiche Brandschützer waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr Alt Meteln up-down up-down Unterstützung nach Dachstuhlbrand Haus in Alt Meteln nach Brand unbewohnbar: Feuerwehrverein startet Spendenaktion Von Katja Müller | 09.07.2023, 12:57 Uhr

Der Schreck steckt allen noch in den Knochen: Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Alt Meteln haben die Brandschützer und deren Unterstützer nun ein Spendenkonto eingerichtet.