Lützower sorgen für Abwechslung Weihnachtsbaum an der Bundesstraße beleuchtet Von Maik Freitag | 26.11.2022, 17:10 Uhr

Ein gut zwölf Meter hoher Weihnachtsbaum leuchtet seit Freitagabend an der Bundesstraße in Lützow. An der Kreuzung nach Wittenburg sorgten Einwohner und Organisatoren für ein kleines Fest mit Singen und bunten Lichtern.