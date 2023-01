Rund um die Lützower Schule soll baulich so einiges passieren. Foto: Amt Lützow-Lübstorf up-down up-down Baupläne rund um die Schule Lützow plant ein neues Kulturzentrum und einen Hort-Neubau Von Sarah Heider | 10.01.2023, 15:04 Uhr

Das Mehrzweckgebäude aus DDR-Zeiten in der Pokrenter Straße soll abgerissen werden und einem modernen Gebäude weichen. Auch für den überfüllten Hort ist eine Lösung in Sicht. So sehen die Pläne aus.