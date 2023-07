Landwirt Jonas Albrecht erklärt einer Kundin, wie der Automat funktioniert. Foto: Leonie Korff up-down up-down Stand an der B 104 So funktioniert der neue Verkaufsautomat von Hof Albrecht in Lützow Von Sarah Heider | 11.07.2023, 17:22 Uhr

Öffnungszeiten rund um die Uhr. Bezahlen mit Bargeld, EC-Karte oder mit den Diensten Apple Pay und Google Pay. All das soll der neue Verkaufsautomat des Hofs Albrecht an der B 104 in Lützow können. Wie er funktioniert, demonstrierte die Familie am offiziellen Eröffnungstag.