Staatsanwaltschaft ermittelt Lützow: Mutige Passanten stellen 21-jährigen Zahnpasta-Dieb Von Katrin Glüsenkamp | 23.08.2023, 15:39 Uhr Der Penny-Supermarkt an der Gadebuscher Straße in Lützow. Foto: Michael Schmidt

Am 22. August kam es im Penny-Supermarkt in der Gadebuscher Straße in Lützow zu einem Diebstahl. Ein 21-jähriger Mann entwendete mehrere Waren und verletzte einen Passanten, der ihn an der Flucht hindern wollte.