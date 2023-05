Nicht nur einen Pokal verspricht das überdimensionale Tischkicker-Spiel, auch jede Menge Spaß für die Sportler und Zuschauer. Foto: Baltrusch up-down up-down 2. Human-Table-Soccer-Cup Lebensgroße Tischkicker kämpfen in Grambow um den Pokal Von Nadja Hoffmann | 18.05.2023, 15:22 Uhr

Der Human-Table-Soccer-Cup geht in Grambow in die zweite Runde. Am 3. und 4. Juni findet das Spektakel auf der Festwiese statt. Noch können sich Mannschaften für dieses Turnier bewerben.