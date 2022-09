Wer für seine Knirpse neue Kleidung benötigte, war in Pokrent genau richtig. Foto: Maik Freitag up-down up-down Flohmärkte in NWM Ein selbstgebackener Kuchen als Standgebühr in Pokrent Von Maik Freitag | 04.09.2022, 13:03 Uhr

Das anhaltend gute Wetter und eine lange Zeit ohne die Möglichkeit, in Ruhe zu shoppen, lassen aktuell überall Flohmärkte entstehen. So konnte am Wochenende in Pokrent und Schlagsdorf gestöbert werden.