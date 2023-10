In Badow lädt die evangelische Kirchgemeinde Döbbersen erstmals zu einem Frauenfrühstück ein. Beginn ist am Sonnabend, 7. Oktober, um 9.30 Uhr im Gemeinderaum in der Schulstraße 2. Nach dem Frühstücksbuffet wird es einen Vortrag von Helga Seichler aus Hannover zu dem Thema Aufbruch und Neuanfang geben.

Die Veranstaltung steht allen Frauen offen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Anmeldungen sind über das Kirchenbüro in Döbbersen, Telefon 038853 21449, und per E-Mail an doebbersen@elkm.de möglich. Es wird um einen Kostenbeitrag von zehn Euro gebeten.