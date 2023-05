Die Hexen machten sich einen Spaß daraus, mit ihren Besen die Gäste über den Festplatz zu scheuchen Foto: Gerda Jansen up-down up-down Veranstaltung Hexentanz und lange Nasen: Zur Walpurgisnacht in Alt Meteln ging es turbulent her Von Nadja Hoffmann | 01.05.2023, 14:26 Uhr

Traditionell treffen sich die Hexen in der Walpurgisnacht in Alt Meteln, um am Feuer ihre Späße zu treiben.