Hexen tanzen zur Walpurgisnacht ums Feuer in Alt Meteln Von Nadja Hoffmann | 20.04.2023, 14:35 Uhr

Seit vielen Jahren wird das Walpurgisfeuer am 30. April in Alt Meteln entzündet. Doch das ist nicht die einzige Tradition, die die Gemeinde zum Frühlingsstart begeht. Am 1. Mai wird es sportlich.