Sommercamp in Groß Trebbow Kinder entdecken die Welt der alten Ägypter Von Gerda Jansen | 23.07.2023, 09:14 Uhr

Rund 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren nahmen in der ersten Ferienwoche am Sommercamp auf dem Trebbower Pfarrhof teil. So erlebten die Teilnehmer die Reise ins alte Ägypten.